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01 марта, 12:15

Транспорт

Автобусы КМ пустят на время закрытия участка Калужско-Рижской линии метро

Автобусы КМ пустят на время закрытия участка Калужско-Рижской линии метро

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В связи со строительством нового перехода на станцию "Академическая" Троицкой линии в эти выходные закрыли участок Калужско-Рижской линии от станции "Октябрьская" до "Новых Черемушек". Однако для удобства пассажиров власти города организовали перевозки наземным транспортом на автобусах КМ.

Также жители столицы могут воспользоваться альтернативными маршрутами через БКЛ, Сокольническую и другие линии метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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