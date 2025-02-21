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21 февраля, 00:00

Транспорт

Схему метро Москвы сделали доступнее для арабских туристов

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На схемах метро Москвы появились названия станций на арабском языке. Это поможет туристам из арабских стран лучше ориентироваться в столичной подземке.

Ранее такие схемы были выпущены на китайском языке, что оказалось востребованным среди иностранных гостей. Найти карты можно на стойках "Живое общение" и онлайн на Едином транспортном портале. В будущем их разместят на сенсорных экранах в поездах "Москва".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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