21 февраля, 00:00Транспорт
Схему метро Москвы сделали доступнее для арабских туристов
На схемах метро Москвы появились названия станций на арабском языке. Это поможет туристам из арабских стран лучше ориентироваться в столичной подземке.
Ранее такие схемы были выпущены на китайском языке, что оказалось востребованным среди иностранных гостей. Найти карты можно на стойках "Живое общение" и онлайн на Едином транспортном портале. В будущем их разместят на сенсорных экранах в поездах "Москва".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.