"Мой район. Новости": для посадки на поезд больше не понадобится паспорт

Правительство утвердило новый способ подтверждения личности по биометрии. Система будет внедрена на всех вокзалах, включая Ленинградский, и протестирована перед запуском.

Перевозчикам предстоит оснаститься специальными считывателями. Сейчас для посадки достаточно предъявить паспорт, но в будущем пассажиры смогут выбрать один из трех способов – по билету, паспорту или биометрии.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".