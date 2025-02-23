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23 февраля, 07:55

Транспорт

"Мой район. Новости": для посадки на поезд больше не понадобится паспорт

"Мой район. Новости": для посадки на поезд больше не понадобится паспорт

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Правительство утвердило новый способ подтверждения личности по биометрии. Система будет внедрена на всех вокзалах, включая Ленинградский, и протестирована перед запуском.

Перевозчикам предстоит оснаститься специальными считывателями. Сейчас для посадки достаточно предъявить паспорт, но в будущем пассажиры смогут выбрать один из трех способов – по билету, паспорту или биометрии.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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