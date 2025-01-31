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31 января, 12:30

Транспорт

В Москве откроют новые маршруты и причалы для электросудов

В Москве откроют новые маршруты и причалы для электросудов

Москвичи совершили более 1,5 млн поездок на электросудах

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Речной транспорт в столице продолжает набирать популярность. Пассажиры уже совершили свыше 1,5 миллиона поездок. Электросуда интегрированы в систему городского транспорта, а добраться до причалов можно на автобусах и электробусах.

В этом году флот пополнится еще 10 электросудами, а на карте речного транспорта появятся 5 новых причалов. Также планируется запуск новых маршрутов, которые свяжут спальные районы с центром и улучшат транспортную доступность после реновации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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