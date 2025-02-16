Движение восстановлено на МЖД после схода с рельсов электропоезда

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Движение поездов восстановили на участке Белые Столбы – Барыбино Павелецкого направления после схода с рельсов колес вагона электропоезда Москва – Ожерелье. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

В данный момент некоторые поезда в сторону Подмосковья следуют с незначительным отклонением от графика.

Специалистам удалось восстановить часть поврежденной конструкции платформы № 1 на остановочном пункте 52 километра. Посадка и высадка пассажиров на платформе проходит в штатном режиме.

Колесная пара хвостового вагона электропоезда Москва – Ожерелье сошла с рельсов на перегоне Белые Столбы – Барыбино вечером 15 февраля. В результате инцидента никто не пострадал.

На место направили восстановительные поезда со станций Ожерелье и Люблино-сортировочное. Пассажиров пересадили на другой электропоезд, который был остановлен на соседнем пути. Причина произошедшего устанавливается.

Еще один инцидент с грузовым поездом произошел на участке Кресты – Сандарово Большого кольца МЖД. Водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать ДТП не удалось.