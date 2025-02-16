Колеса вагона электропоезда сошли с рельсов в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Колесная пара хвостового вагона электропоезда Москва – Ожерелье сошла с рельсов на перегоне Белые Столбы – Барыбино Павелецкого направления. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

Инцидент произошел вечером 15 февраля, в результате него никто не пострадал. Причина произошедшего в данный момент устанавливается. На место были направлены восстановительные поезда со станций Ожерелье и Люблино-сортировочное.

Пассажиров пересадили на другой электропоезд, который был остановлен на соседнем пути. Они продолжат движение по маршруту.

Из-за случившегося в пути задерживаются несколько пригородных поездов Павелецкого направления в сторону Московской области, а также пассажирский поезд Москва – Белгород. Специалисты принимают все необходимые меры для ликвидации последствий произошедшего и сокращения времени опоздания поездов.

В октябре прошлого года два вагона с углем сошли с рельсов на станции Лужская в Ленинградской области. В результате никто не пострадал. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Еще один инцидент случился на Ярославском направлении Московской железной дороги в Подмосковье – там два грузовых вагона сошли с рельсов. Обошлось также без пострадавших.