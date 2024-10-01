Прокуратура организовала проверку после схода грузовых вагонов в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Организована проверка по факту схода двух грузовых вагонов на станции Зеленый бор Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщила в телеграм-канале.

По данным ведомства, в вагонах находился газ пропан. В результате опрокидывания окружающей среде ущерб не нанесен. На место происшествия выехал Московско-Ярославский транспортный прокурор Андрей Широков. По результатам проверки и при наличии оснований рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В данный момент движение поездов на участке Болшево – Детская возобновлено, указала пресс-служба МЖД. Специалисты принимают меры для стабилизации графика.

Грузовые вагоны сошли с рельсов днем 1 октября. На место ЧП был отправлен восстановительный поезд. Мострансавто в связи с произошедшим направило 10 автобусов для вывоза пассажиров. Пострадавших нет.

До этого в Белгородской области сошли с рельсов локомотив и вагоны грузового поезда. Инцидент произошел "из-за вмешательства в работу железнодорожного транспорта", указала пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.