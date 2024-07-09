Грузовой вагон сошел с рельсов на станции Ховрино

Фото: телеграм-канал "Московская межрегиональная транспортная прокуратура"

Грузовой вагон с тремя контейнерами сошел с рельсов на станции Ховрино, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, инцидент произошел 9 июля во время маневровых работ. Вагон сошел с рельс из-за неисправного стрелочного перевода на 6-м маневром пути, добавили там.

Теперь специалисты из прокуратуры проводят проверку по данному факту. При этом задержек в движении поездов не допущено.

В конце июня на платформе Кратово Казанского направления МЖД произошел саморасцеп между вагонами "Иволги". Тогда никто не пострадал. Пассажиров высадили из вагонов, а потом убрали поврежденный состав. На время этих работ поезда следовали с увеличенными интервалами.

