"Мой район. Новости": москвичам рассказали о преимуществах нового вокзала Щербинка

Еще один важный проект транспортный проект реализовали в Москве – вокзал Щербинка на МЦД-2. На месте устаревшего надземного пешеходного перехода возвели современный конкорс – это распределительный зал с кассами, турникетами и навигацией в едином стиле.

Для пассажиров доступны современные платформы и переходы. Время поездки от вокзала до центра составляет около 50 минут – на полчаса быстрее, чем на автомобиле.

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