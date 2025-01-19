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19 января, 16:20

Транспорт

"Мой район. Новости": москвичам рассказали о преимуществах нового вокзала Щербинка

"Мой район. Новости": москвичам рассказали о преимуществах нового вокзала Щербинка

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Еще один важный проект транспортный проект реализовали в Москве – вокзал Щербинка на МЦД-2. На месте устаревшего надземного пешеходного перехода возвели современный конкорс – это распределительный зал с кассами, турникетами и навигацией в едином стиле.

Для пассажиров доступны современные платформы и переходы. Время поездки от вокзала до центра составляет около 50 минут – на полчаса быстрее, чем на автомобиле.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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