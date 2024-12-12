Готовность бизнес-парка "Переделкино" в ТиНАО составила 60%

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Бизнес-парк "Переделкино" во Внукове готов на 60%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Окончание строительства запланировано на третий квартал 2025 года. Общая площадь объекта составляет более 43 тысяч квадратных метров.

"В ближайшее время планируется начать благоустройство прилегающей территории, сейчас ведутся работы по монтажу инженерных систем", – добавил вице-мэр.

Проект строится в соответствии с программой по стимулированию развития рабочих мест. К созданию промышленной, деловой и социальной инфраструктуры привлекаются инвесторы. В обмен на снижение стоимости аренды земли для изменения ее назначения под строительство многоквартирных домов застройщик обязуется возвести бизнес-центр рядом со станцией "Пыхтино" на Солнцевской линии метро. Таким образом, туда смогут трудоустроиться более 4,5 тысячи жителей ТиНАО, рассказал заммэра Максим Ликсутов.

На данный момент начались черновые работы по отделке технических пространств на первом подземном уровне, а также продолжается монтаж котельной. Бизнес-парк будет включать в себя четыре пятиэтажных здания с большими окнами и необычным дизайном.

Проект разработан в соответствии с актуальными экологическими стандартами, что гарантирует его экологичность и результативность в использовании. В офисном здании будет установлена автоматизированная система управления, которая обеспечит поддержание оптимального микроклимата в рабочих зонах.

"В зданиях предусмотрены системы приточно-вытяжной вентиляции с центральным кондиционированием. Кроме того, здесь оборудуют наземную парковку на 250 машино-мест с выделенными местами для электромобилей с зарядными станциями, зонами для электросамокатов и велосипедов", – добавил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Сейчас на площадке полностью завершены работы по заливке фундамента, проходит прокладка наружных сетей и установка внутренних инженерных систем. Продолжаются работы по устройству кровли и витражному остеклению.

Между тем в Покровском-Стрешневе возведут центр спортивной медицины с открытой автостоянкой. Проект создания центра общей площадью 17,5 тысячи квадратных метров является частью масштабной программы по развитию спортивной инфраструктуры в районе стадиона футбольного клуба "Спартак". Здание будет состоять из шести наземных и двух подземных уровней.

В центре будут оказывать помощь спортсменам, получившим травмы, а также тем, кто страдает от их последствий и других заболеваний. Для восстановления здоровья пациентов будут применяться различные методы реабилитации и восстановления, включая хирургические операции.