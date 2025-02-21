Метро стало удобнее для иностранных туристов

Схему московского метро перевели на китайский и арабский языки, чтобы гостям столицы было проще ориентироваться в подземке. Количество путешественников из арабских стран и Китая растет, и чтобы улучшить навигацию, названия станций адаптированы под языковые особенности этих стран. На схемах используются созвучные наименования, что должно облегчить восприятие.

Схемы можно найти на стойках "Живое общение" и в Едином транспортном портале. В будущем они появятся на сенсорных экранах в поездах метро "Москва". Это направление является частью сотрудничества Москвы и Пекина в сфере транспортной навигации.

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