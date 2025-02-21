Парковки в Москве будут бесплатными 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля, 06:30

Транспорт

Метро стало удобнее для иностранных туристов

Метро стало удобнее для иностранных туристов

Городские камеры показали, что происходит на дорогах Москвы

Городские камеры показали обстановку на столичных дорогах

Москвичам рассказали о ситуации на дорогах

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

Собянин: до 2030 года в Москве планируется построить еще 71,4 км линий метро

Городские камеры показали, что происходит на дорогах Москвы

Житель Норильска собрал уникальную коллекцию велосипедов

Городские камеры показали, что происходит на дорогах Москвы

Некоторые московские таксисты могут остаться без работы с 1 марта

Схему московского метро перевели на китайский и арабский языки, чтобы гостям столицы было проще ориентироваться в подземке. Количество путешественников из арабских стран и Китая растет, и чтобы улучшить навигацию, названия станций адаптированы под языковые особенности этих стран. На схемах используются созвучные наименования, что должно облегчить восприятие.

Схемы можно найти на стойках "Живое общение" и в Едином транспортном портале. В будущем они появятся на сенсорных экранах в поездах метро "Москва". Это направление является частью сотрудничества Москвы и Пекина в сфере транспортной навигации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоНика КараваеваМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика