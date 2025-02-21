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21 февраля, 07:15

Транспорт

Некоторые московские таксисты могут остаться без работы с 1 марта

Некоторые московские таксисты могут остаться без работы с 1 марта

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С 1 марта 2025 года больше половины московских таксистов могут остаться без работы. Водителей, не прошедших аттестацию, начнут отключать от сервисов. Согласно новым правилам, таксисты обязаны хорошо знать город и уметь действовать в экстренных ситуациях. Сдать экзамен можно в личном кабинете перевозчика.

Добровольная аттестация была введена полгода назад, а теперь она станет обязательной. Из 200 тысяч водителей, зарегистрированных в Москве и Подмосковье, ее прошли только 65 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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