Россиян начали штрафовать за покупку автомобилей у иностранцев за наличные

Налоговые органы начали штрафовать россиян за сделки с автомобилями, если расчеты с иностранцами проводились наличными. Первые случаи уже зафиксированы – например, женщину оштрафовали на миллион рублей за покупку машины у гражданина Киргизии. Запрет на такие сделки действует с 2003 года, но до этого был мораторий, который перестал действовать с 1 января.

Штраф составляет от 20 до 40% от суммы сделки. Налоговики выявляют нарушения через базы ГИБДД и Росреестр. Ранее россияне также сталкивались с неожиданными платежами при покупке авто по параллельному импорту – им приходилось доплачивать 300–400 тысяч рублей за утильсбор, который не оплатили продавцы-иностранцы.

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