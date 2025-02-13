Адвокат Бух: Александр Винник отправлен из Турции самолетом в Россию

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Россиянин Александр Винник прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Аркадий Бух.

По данным защиты Винника, прибытие гражданина РФ в московский аэропорт ожидается в ближайшие несколько часов. Бух также уточнил, что по решению суда в США материалы последнего слушания по делу его подзащитного были засекречены.

Россиянина обвинили в Соединенных Штатах в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению американских властей, мужчина вывел около четырех миллиардов евро.

Правительство США 12 февраля сообщило о намерении освободить Винника и отправить его в РФ. Данную информацию также подтвердили в Белом доме. По словам Буха, представители Винника работали над его освобождением последние несколько месяцев.