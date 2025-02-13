Адвокат Бух: над освобождением Винника его представители работали несколько месяцев

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Представители россиянина Александра Винника работали над его освобождением на протяжении последних нескольких месяцев. Об этом сообщает RT со ссылкой на комментарий американского адвоката Аркадия Буха.

По его словам, диалог об освобождении россиянина проводился как с бывшей администрацией президента США Джо Байдена, так и с новыми американскими властями в лице Дональда Трампа. При этом Бух уточнил, что их сторона была готова на любые условия: или на президентскую амнистию, или на досрочное освобождение, или на обмен.

Кроме того, как утверждает адвокат, если Винника на самом деле обменяют, то это произойдет довольно быстро – "речь может идти буквально о часах".

В свою очередь, мать россиянина Вера Винник не смогла подтвердить в беседе с изданием освобождение своего сына. Она рассказала, что общалась с ним утром 11 февраля и сможет подтвердить его возвращение на родину лишь тогда, когда увидит лично.

"Вы знаете, у меня идет голова кругом. Ноги у меня отнялись. Меня знобит всю. Потому что уже сколько раз было всяких надежд, которые мне давали, и всего", – добавила женщина.

Винник был обвинен в США в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению американских властей, вывел около 4 миллиардов евро.

Правительство США 12 февраля заявило о намерении освободить Винника и отправить его в Россию. В Белом доме подтвердили эту информацию. На данный момент россиянин больше не числится в списке заключенных в тюрьме Санта-Рита в Калифорнии.

