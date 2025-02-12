Белый дом подтвердил скорое освобождение россиянина Александра Винника

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Белый дом подтвердил, что россиянин Александр Винник вскоре будет освобожден и передан России. Об этом сообщает РИА Новости.

В разговоре с изданием французский адвокат россиянина Фредерик Бело сказал, что все условия для экстрадиции в Россию Винника выполнены. По словам правозащитника, дело гражданина РФ в Соединенных Штатах закрыто и с вечера 11 февраля он не фигурирует в списке заключенных.

Для американского Минюста крайне важно, чтобы судебное решение было принято перед отправкой в РФ, на этом также настаивала московская прокуратура, уточнил Бело.

"Скоро его отправят в Россию. Процесс идет", – заявил адвокат в разговоре с ТАСС.

Ранее Бело рассказывал, что он встречался в США со многими людьми, в том числе с адвокатами американца Марка Фогеля, чтобы добиться включения Винника в список на обмен.

Штаты обвинили Винника в создании биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, было выведено около четырех миллиардов евро. В сентябре 2024 года дело должен был рассматривать суд присяжных.

В Соединенные Штаты Винника доставили из Греции 5 августа 2022 года. В семье обвиняемого рассказали, что все произошло быстро и было обставлено как похищение.