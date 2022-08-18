Задержанный в Нидерландах россиянин Дубников экстрадирован в США

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Фото: depositphotos/eabff
Россиянин Денис Дубников, которых был задержан в Нидерландах в ноябре прошлого года, экстрадирован в Соединенные Штаты. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского Минюста.
29-летнего Дубникова обвиняют в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников. Отмечается, что в среду он предстал перед судом в Портленде, а рассмотрение дела судом присяжных намечено на 4 октября.
"Согласно судебным документам, Дубников и его сообщники отмывали доходы от атак программ-вымогателей на отдельных лиц и организации на всей территории США и за рубежом. <...> В случае признания виновным Дубникову грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу данных суда в Портленде, Дубников на заседании в среду заявил о своей невиновности. Отмечается, что первое появление россиянина перед американским судом прошло в формате видеоконференции.
Ранее сообщалось, что российские дипломаты поговорили по телефону с экстрадированным в США россиянином Александром Винником, который находится в тюрьме в Калифорнии. В Штатах его обвиняют в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению американской стороны, было выведено 4 миллиарда евро. По информации, которую Винник передал в диппредставительство, очередное судебное заседание по его делу назначено на 27 сентября.
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