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13 февраля, 21:00

Политика

Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5%

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5% с 1 января 2025 года по уровню инфляции.

Ранее индексация таких пенсий составляла 5,1%, что оказалось меньше фактической инфляции. В результате запланированных изменений пенсии будут проиндексированы еще на 4,4%.

Размер денежного довольствия, который используется при расчете пенсии, будет равен 93,59%, а не 89,83%, как это предусмотрено в настоящее время.

К уже выплаченным суммам за первые два месяца 2025 года будет добавлен дополнительный платеж, отмечал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что военные пенсионеры смогут получить пенсию с допиндексацией уже 1 марта. Инициатива рассматривалась в приоритетном порядке, заявлял председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Между тем депутаты Госдумы подготовили законопроект, предусматривающий перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров с 1 августа 2025 года на основе максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). Принятие предложенных изменений позволит восстановить социальную справедливость.

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