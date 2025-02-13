Около 60 новых ЭЗС появятся в рамках проекта "Энергия Москвы"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 60 новых электрозарядных станций (ЭЗС) появятся в рамках проекта "Энергия Москвы". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, расширение городской сети ЭЗС обеспечит доступность зарядных станций в районах с высоким спросом, а также повысит скорость и удобство зарядки. Кроме того, это поспособствует сокращению времени ожидания у станций благодаря распределению нагрузки.

"Мы стремимся сделать Москву лидером по использованию экологичного электротранспорта по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – добавил он.

Как отметили в транспортном ведомстве, уже сейчас горожанам доступны 3 новые быстрые станции на улицах Щепкина, доме 3, Верземнека, доме 5, и Гиляровского, доме 57. Остальные же появятся в 13 районах города в течение месяца.

Помимо этого, ПАО "Мосэнерго" планирует модернизировать ранее установленные ЭЗС в столице, после чего они будут соответствовать городским стандартам и присоединятся к тестированию тарифа на зарядные сессии.

Ликсутов спрогнозировал к 2030 году рост количества электромобилей до 320 тысяч. Уже сегодня в городе начали устанавливать новые ЭЗС мощностью 150 киловатт, напомнил он. Скоро специалисты начнут размещать хабы для такси и каршеринга с возможностью одновременной подзарядки 10–15 авто.

Причем установленные в прошлом году в центре Москвы быстрые электрозарядные станции повышенной мощности 150 киловатт стали самыми популярными по количеству зарядных сессий среди всей городской сети. За месяц работы на них подзарядились более 2 тысяч раз.