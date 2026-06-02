Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 11:34

Происшествия
Главная / Новости /

Daily Mail: женщина погибла, упав с трапа при выходе из самолета в Бразилии

Женщина погибла, упав с трапа при выходе из самолета в Бразилии

Фото: 123RF.com/dushlik

72-летняя женщина погибла в одном из самых загруженных аэропортов Бразилии, упав с трапа при выходе из самолета, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел в аэропорту Конгоньяс (Сан-Паулу) с женщиной, прибывшей из Рибейран-Прету. На месте ей оказали первую помощь, после чего в сопровождении сотрудника авиакомпании доставили в частную клинику. Там у нее выявили кровоизлияние в мозг. Спустя два дня пострадавшая скончалась в больнице.

Авиакомпания подтвердила случившееся и выразила глубокие соболезнования родным погибшей. При этом в заявлении перевозчика подчеркивается, что все установленные протоколы безопасности были соблюдены, а компания принимает всевозможные меры безопасности для пассажиров.

Ранее в Бразилии девочка-подросток погибла из-за удара током от мобильного телефона, стоявшего на зарядке. Отец семейства обнаружил девочку с серьезными травмами в их доме. Школьницу госпитализировали. Спустя два дня в реанимации она скончалась.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика