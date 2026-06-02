Daily Mail: женщина погибла, упав с трапа при выходе из самолета в Бразилии

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72-летняя женщина погибла в одном из самых загруженных аэропортов Бразилии, упав с трапа при выходе из самолета, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел в аэропорту Конгоньяс (Сан-Паулу) с женщиной, прибывшей из Рибейран-Прету. На месте ей оказали первую помощь, после чего в сопровождении сотрудника авиакомпании доставили в частную клинику. Там у нее выявили кровоизлияние в мозг. Спустя два дня пострадавшая скончалась в больнице.

Авиакомпания подтвердила случившееся и выразила глубокие соболезнования родным погибшей. При этом в заявлении перевозчика подчеркивается, что все установленные протоколы безопасности были соблюдены, а компания принимает всевозможные меры безопасности для пассажиров.

Ранее в Бразилии девочка-подросток погибла из-за удара током от мобильного телефона, стоявшего на зарядке. Отец семейства обнаружил девочку с серьезными травмами в их доме. Школьницу госпитализировали. Спустя два дня в реанимации она скончалась.