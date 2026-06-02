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02 июня, 10:55

Город

В Москве подготовили курс про ИИ и цифровые сервисы для работников стройотрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и комплекс градостроительной политики и строительства Москвы в июне запустят образовательный курс для специалистов строительной отрасли. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Программа нацелена на снижение кадрового дефицита за счет привлечения новых сотрудников, повышение квалификации действующих специалистов и развитие цифровых компетенций.

По словам вице-мэра, подготовка кадров, умеющих работать с современными технологиями и сервисами на основе искусственного интеллекта, поможет быстрее адаптироваться к новым задачам, повысить эффективность работы и сохранить высокий темп развития столицы. Образовательный курс объединил несколько направлений, связанных с применением ИИ и цифровых технологий в строительстве.

На занятиях слушатели узнают, как использовать ИИ для планирования объектов, анализа информации и прогнозирования спроса на недвижимость. Отдельные уроки посвятят сценариям применения ИИ на всех этапах инвестиционно-строительного цикла, управлению процессами и поддержке принятия решений, имитационному моделированию и работе с большими языковыми моделями.

Обучение выстроили на реальных задачах отрасли, чтобы участники не только изучили теорию, но и на практике посмотрели, как цифровые инструменты помогают решать конкретные задачи.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что важно не только привлекать молодых специалистов, но и создавать условия для тех, кто уже работает в этой области. По его словам, участники курса могут получить практические навыки работы с ИИ-сервисами.

Для курса вышеуказанный департамент подготовил информацию об отдельных цифровых сервисах и практические кейсы к ним. Участникам расскажут об инструментах мониторинга хода строительства, сервисах гибкого ценообразования и решениях для анализа данных. Это поможет слушателям быстрее понять, как новые технологии применяются в реальной работе.

Кроме того, разработчики курса уделили внимание применению ИИ в проектировании и управлении проектами. Участники изучат инструменты генеративного проектирования, квартирографии, имитационного моделирования, сервисы поиска коллизий и нормоконтроля.

Данные технологии позволяют ускорить подготовку проектов, снизить число ошибок и повысить качество строительных решений. Регистрация на курс открыта на сайте.

Ранее стало известно, что чаще всего жители Москвы переучиваются на операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ), токарей и швей. При этом приоритет получают отрасли, где фиксируется устойчивый рост зарплат и наблюдается самый высокий спрос на кадры. Например, в первом квартале 2026 года лидерами по востребованности стали промышленность, строительство и ЖКХ, транспорт, ИТ и индустрия гостеприимства.

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