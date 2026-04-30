30 апреля, 09:04

Мэр Москвы

Собянин: инфраструктура центра "Профессии будущего" не имеет аналогов в России

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Высокотехнологичная инфраструктура центра практического обучения "Профессии будущего" на территории ОЭС "Технополис "Москва" в Печатниках не имеет аналогов в России. На его площадке находится более 5 тысяч единиц техники и оборудования, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Непрерывное профессиональное образование стало трендом XXI века. Из-за трансформации экономики и рынка труда смена специальности несколько раз в течение жизни становится нормой, поэтому растет спрос на короткие программы обучения", – написал мэр.

Как отметил Собянин, Москва постоянно ищет новые стратегии и подходы к обучению и переподготовке специалистов. При этом ставка делается на востребованность профессии, скорость ее получения и актуальные практические навыки.

В центре практического обучения "Профессии будущего" москвичи могут освоить одну из 75 востребованных специальностей или повысить квалификацию максимум за 3 месяца. Для студентов здесь есть производственная практика, а работодателям предлагают быстро подготовить имеющиеся кадры и предоставить доступ к специалистам с востребованными практическими компетенциями.

"По сути, здесь смоделирована экономика современного города – 35 цехов-мастерских охватывают ключевые отрасли и позволяют готовить специалистов, которые могут приступить к работе", – написал градоначальник.

Все образовательные программы центра практико-ориентированы, разработаны при участии ведущих работодателей и преподаются мастерами-наставниками с большим опытом.

Ожидается, что центр практического обучения "Профессии будущего" в Печатниках будет выпускать до 15 тысяч квалифицированных специалистов в год. Его карьерные наставники помогают подобрать подходящую образовательную программу и вакансии после завершения обучения. Агрегированная база центра содержит более 500 тысяч предложений, а в число партнеров входят свыше 3 тысяч ведущих компаний и предприятий.

Ранее в академии "Молодежь Москвы" открылся набор на новый поток. Участники получат навыки в области дизайна, интернет-маркетинга, цифровых технологий и других востребованных сферах. Слушателей ждет шесть курсов, на которых они узнают, как эффективно использовать нейросети, какие инструменты могут быть полезны для создания творческих проектов и продвижения своего бренда.

