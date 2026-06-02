Сильная вспышка произошла на Солнце 2 июня

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Сильная вспышка произошла на Солнце утром во вторник, 2 июня. Об этом ТАСС сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Вспышка предпоследнего класса мощности M1.2 была зафиксирована в 07:45 по московскому времени. Ее продолжительность составила 5 минут.

Ранее большая активная область вышла с обратной стороны Солнца. Однако в ней полностью отсутствовала энергия. Эксперты пока не нашли объяснение этому явлению.

Также сообщалось, что в середине июня на Солнце могут возникать вспышки, однако ученые ожидают постепенного снижения солнечной активности до минимальных значений к 2030 году.