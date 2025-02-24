Движение беспилотных грузовиков запустят по ЦКАД до конца марта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение беспилотных грузовых автомобилей по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) планируется открыть до конца марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта России.

При этом проезд будет для них бесплатным. То же самое коснется платных участков трассы М-11 "Нева", по которой беспилотные грузовики начали ездить в сентябре 2024 года.

Тогда предполагалось, что к концу прошлого года автопарк беспилотных грузовиков должен был расшириться до 43 машин. В 2025 году он должен вырасти до 93 автомобилей.

На сегодняшний день Россия занимает одно из лидирующих мест в области беспилотного транспорта, отмечал ранее министр транспорта Роман Старовойт. Предполагается, что в 2025–2026 годах беспилотные машины поедут и по трассе М-12 Москва – Казань.

