Движение беспилотных грузовиков запущено на трассе М-11

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Движение полностью беспилотных грузовиков запустили на протяжении всей трассы М-11 "Нева", сообщает ТАСС.

Торжественная церемония прошла в рамках форума "Цифровая транспортация". Участие в ней принял вице-премьер России Виталий Савельев.

"В июне прошлого года мы начали беспилотные грузоперевозки между двумя столицами. На маршрут вышли автономные тягачи. Сначала на трассе работало 3 автомобиля, а за год их число увеличилось до 22. Они проехали более 3 миллионов километров и перевезли свыше 330 тысяч кубометров груза", – рассказал он в ходе церемонии.

При этом, по словам Савельева, уже к концу 2024 года автопарк беспилотных грузовиков планируется расширить до 43 машин. В 2025 году он должен вырасти до 93 автомобилей.

Между тем в начале сентября в Москве успешно завершился первый и начался второй этап запуска беспилотного трамвая. Состав и программное обеспечение транспорта полностью готовы к первым тестовым поездкам как с пассажирами, так и без них.

Система полностью контролирует движение, остановку и открытие дверей беспилотного трамвая. Планируется, что на финальном этапе запуска – в конце 2025 года – трамвай полностью перейдет на беспилотный режим.