МИД: РФ на переговорах предложила США восстановление прямого авиасообщения

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Россия в рамках переговоров, которые прошли в Стамбуле, предложила США возможность восстановления прямого авиасообщения. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Ведомство уточнило, что в консультациях в экспертном формате приняли участие директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Дарчиев и заместитель помощника госсекретаря США Соната Коултер. Они обсудили вопросы нормализации работы диппредставительств в развитие недавних контактов.

"В соответствии с поручением глав внешнеполитических ведомств были предметно обсуждены пути преодоления многочисленных "раздражителей", доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций", – говорится в сообщении.

Кроме того, представители государств согласовали совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий и по формированию необходимых условий для работы дипломатов.

Вместе с тем переговоры коснулись и вопросов, связанных с дипломатической собственностью Москвы и Вашингтона, в контексте возвращения России шести объектов недвижимости, незаконно изъятых с 2016 по 2018 год.

Как подчеркнуло ведомство, стороны диалога указали на востребованность практических результатов, направленных на создание условий для восстановления двусторонних отношений в интересах народов стран.

Дискуссии прошли в деловом и содержательном ключе, сказано в сообщении. Стороны условились продолжать диалог по данному каналу.

Переговоры между делегациями РФ и США по проблемам работы посольств прошли в Стамбуле 27 февраля. Встреча длилась более шести с половиной часов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что по итогам встречи в Стамбуле стороны поймут, насколько быстро и эффективно они смогут продвигаться в решении вопроса, связанного с восстановлением работы посольств двух стран.

В свою очередь, Госдеп США заявил, что российская и американская делегации обсудили конкретные шаги в сфере нормализации работы дипмиссий с обеих сторон. Американские дипломаты также выразили обеспокоенность доступом к банковским услугам и найму контрактных работников. Они указали на необходимость поддерживать количественный уровень сотрудников посольства в РФ.

