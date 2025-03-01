Более 120 тыс таксистов Москвы успешно прошли аттестацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 120 тысяч таксистов столичного региона успешно прошли аттестацию, ставшей обязательной с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба московского Дептранса.

"Мы видим, что большинство водителей, которые выходят на смену каждую неделю, уже успешно прошли тестирование. Сервис такси работает в штатном режиме", – указал заммэра Максим Ликсутов.

Заместитель градоначальника добавил, что каждый день в Москве работает порядка 90 тысяч водителей такси. Аттестация позволяет проверить только те знания, которые являются обязательными при приеме на работу. Те, кто не успел пройти экзамен до 1 марта, может пройти тестирование в любой удобный день, добавил Ликсутов.

Процедура аттестации не вызовет трудностей у таксистов, поскольку она включает в себя информацию, которую водители уже знают, рассказал ранее начальник управления развития таксомоторных перевозок Дептранса Сергей Алексюк.

Сам экзамен состоит из трех частей. Во время тестирования моделируются ситуации ДТП, пожара, а также оценивается выбор оптимальных маршрутов до ключевых объектов города.

