14 марта, 21:34Транспорт
Автобусы работают вместо трамваев от метро "Профсоюзная" до Даниловского рынка
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Автобусы работают вместо трамваев № 26 и 38 от метро "Профсоюзная" до Даниловского рынка. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Отмечается, что движение трамваев остановлено из-за аварии на линии на Большой Черемушкинской улице.
Между тем РИА Новости со ссылкой на представителя аварийных служб сообщает, что авария произошла из-за треснувшего дерева, которое находилось рядом с транспортными путями.
По данным агентства, как минимум пять трамваев находились в ожидании возобновления работы линии, на месте работают аварийные службы.
Ранее сообщалось, что автобусный маршрут № 643, который курсирует между Кожухово и Западным Дегунино, прекратит свою работу с 22 марта. Вместо этого маршрута Дептранс Москвы предложил пассажирам пользоваться третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3) и Московским центральным кольцом (МЦК).