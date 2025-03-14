Автобусы работают вместо трамваев от метро "Профсоюзная" до Даниловского рынка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Автобусы работают вместо трамваев № 26 и 38 от метро "Профсоюзная" до Даниловского рынка. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Отмечается, что движение трамваев остановлено из-за аварии на линии на Большой Черемушкинской улице.

Между тем РИА Новости со ссылкой на представителя аварийных служб сообщает, что авария произошла из-за треснувшего дерева, которое находилось рядом с транспортными путями.

По данным агентства, как минимум пять трамваев находились в ожидании возобновления работы линии, на месте работают аварийные службы.

Ранее сообщалось, что автобусный маршрут № 643, который курсирует между Кожухово и Западным Дегунино, прекратит свою работу с 22 марта. Вместо этого маршрута Дептранс Москвы предложил пассажирам пользоваться третьим Московским центральным диаметром (МЦД-3) и Московским центральным кольцом (МЦК).