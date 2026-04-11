Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
11 апреля, 05:34

Политика

Бывший мэр Нью-Йорка получил гражданство Албании

Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Бывший мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил о получении албанского гражданства. Об этом он рассказал в соцсети X.

"Для меня большая честь принять почетное албанское гражданство не только как личное признание, но и как отражение глубокой и прочной связи между Нью-Йорком и албанским народом", – написал Адамс.

По его словам, в Нью-Йорке находится одна из самых больших албанских общин в США.

"Я принимаю эту честь от их имени и в знак признания общих ценностей, которые нас связывают: семьи, стойкости, предпринимательского духа и приверженности сообществу", – добавил политик.

Ранее стало известно, что американский актер Джордж Клуни вместе с супругой и двумя детьми получили французское гражданство. По данным СМИ, актер стал гражданином Франции согласно указу о присвоении гражданства. Клуни неоднократно заявлял, что любит французскую культуру и язык.

Президент США Дональд Трамп, комментируя гражданство Клуни, иронично назвал это хорошей новостью. По словам американского лидера, актер получил больше общественного внимания за политические высказывания и действия, чем за свои фильмы.

политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика