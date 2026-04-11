Церемония прощания с первым президентом Тувы Ооржаком прошла в Кызыле

В Кызыле прошла церемония прощания с первым президентом Тувы Шериг-оолом Ооржаком. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Уточняется, что прощание состоялось в Национальном музыкально-драматическом театре имени Виктора Кок-оола.

Ооржак скончался 8 апреля в возрасте 83 лет. Действующий глава республики Владислав Ховалыг выразил соболезнования родственникам Ооржака, назвав его смерть "личной болью для каждого жителя республики".

По словам Ховалыга, первый президент Тувы возглавил регион в 90-е годы, когда страна переживала переломный период и только начала формироваться. Позже выяснилось, что Ооржак умер на фоне осложнений после болезни.