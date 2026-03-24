ТАСС: депутат ГД Швыткин умер в московской больнице во время плановой операции

Зампред комитета Госдумы по обороне, депутат от фракции "Единая Россия" Юрий Швыткин скончался в одной из столичных больниц во время планового хирургического вмешательства. Об этом ТАСС рассказали в органах власти Красноярского края.

О смерти Швыткина на 61-м году жизни стало известно вечером 23 марта.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что депутат защищал страну, отправившись на передовую добровольцем.

Кроме того, Швыткин, работая депутатом, на протяжении долгого времени отстаивал интересы жителей Красноярского края. Он также делал все возможное для решения проблем участников СВО и их семей.

Швыткин является обладателем трех орденов Мужества, а также медалей "За боевые заслуги", "За отличие в воинской службе" I степени, "За ратную доблесть", "За заслуги в борьбе с организованной преступностью и терроризмом", "За службу в спецназе".

Церемония прощания с депутатом ГД пройдет в Москве и Красноярске. Похороны организуют в Красноярске. Предварительная дата погребения – 27 марта.

