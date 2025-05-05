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05 мая, 16:59

Политика

Умер депутат Госдумы и экс-мэр Уфы Павел Качкаев

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Депутат Госдумы от Башкирии, первый зампред комитета по строительству и ЖКХ, бывший мэр Уфы Павел Качкаев скончался на 74-м году жизни. Об этом ТАСС заявил депутат регионального Госсобрания Рустем Ахмадинуров.

"Сегодня (5 мая 2025 года. – Прим. ред.) скончался, предположительно, сердце. Очень печально и неожиданно, тоже только узнали", – сказал собеседник агентства.

Ахмадинуров уточнил, что Качкаев находился в Башкирии, у него должна была начаться региональная неделя.

Глава республики Радий Хабиров в телеграм-канале сообщил, что у Качкаева остановилось сердце. Он выразил соболезнования родным и близким.

О смерти экс-мэра Уфы также высказался спикер Госсобрания республики Константин Толкачев. По его словам, Качкаев показывал высокий уровень ответственности, добивался значимых результатов и заслужил уважение всех, кто его знал.

Качкаев родился 4 октября 1951 года в Башкирии, окончил Уфимский авиационный институт имени Орджоникидзе. Он занимал пост главы районной администрации Уфы и министра ЖКХ Башкирии. С 2003 по 2011 год работал мэром Уфы, также в 2011-м стал депутатом Госдумы.

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