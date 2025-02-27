Умер основатель Института Европы РАН Виталий Журкин

Основатель и первый директор Института Европы Российской академии наук Виталий Журкин скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщается на сайте института.

"Виталий Владимирович Журкин был авторитетным ученым с мировым именем, специалистом в области европейской и международной безопасности, российской внешней политики. <...> Мы потеряли большого ученого, коллегу, нашего учителя и наставника", – сказано в сообщении.

В Институте Европы сообщили, что академик воспитал большую плеяду ведущих ученых-международников, специалистов по безопасности и европеистов. Журкина всегда отличали живость ума, объективность, глубокое знание предмета, уважение других точек зрения и отстаивание интересов своей страны, отметили там.

Журкин родился 14 января 1928 года. После окончания МГИМО МИД СССР работал на Гостелерадио, в газете "Правда", заведующим корпунктом в Дели и советником посольства СССР в Индии.

В 1968 году его пригласили в Институт США и Канады Академии наук СССР, где он прошел путь от заведующего отделом до заместителя директора. В 1987 году Журкин основал Институт Европы, руководителем которого был до 1999 года.

В 1990-е Журкин был среди ученых, выступавших против расширения НАТО, а также анализировал современные угрозы, связанные с терроризмом и евроатлантическими вызовами для России. Рекомендации академика широко использовались в подготовке государственных решений в сфере безопасности и внешней политики СССР и РФ.

Среди наград ученого – ордена "Знак Почета", "Трудового Красного знамени" и "Дружбы народов", орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени и орден Почета.