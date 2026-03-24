Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта, 15:41

Политика

Похороны депутата Госдумы Юрия Швыткина пройдут в Красноярске

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Похороны депутата Госдумы, заместителя председателя комитета ГД по обороне Юрия Швыткина пройдут в Красноярске. Об этом сообщила пресс-секретарь парламентария Любовь Кауфман в беседе с РИА Новости.

Церемонии прощания, по ее словам, состоятся в двух местах – в Москве и Красноярске.

Как добавили в беседе с ТАСС представители властей Красноярского края, предварительная дата погребения – 27 марта.

О смерти Швыткина стало известно 23 марта. Ему было 60 лет. Как рассказал в прощальной телеграмме председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, депутат был уважаем коллегами и избирателями.

На своем посту он делал все возможное для решения проблем и поддержки участников спецоперации и их семей. Более того, Швыткин добровольно отправился на СВО.

За свои достижения парламентарий был отмечен тремя орденами Мужества, а также медалями "За боевые заслуги", "За отличие в воинской службе" I степени, "За ратную доблесть", "За заслуги в борьбе с организованной преступностью и терроризмом", "За службу в спецназе".

политика

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика