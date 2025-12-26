Форма поиска по сайту

26 декабря, 09:08

Общество

Умер бывший замминистра обороны Юрий Садовенко

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Дмитрий Харичков

Бывший заместитель министра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко скончался на 57-м году жизни в Москве. Об этом ТАСС рассказали в его окружении.

Предварительно, генерал умер 25 декабря на фоне борьбы с болезнью сердца.

Садовенко родился 11 сентября 1969 года в Житомире. Учился в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище и Российской академии госслужбы при президенте России. В период с 1994 по 2002 год работал в МЧС, а с 2002 по 2007 год был помощником тогдашнего главы ведомства Сергея Шойгу.

С 2007-го Садовенко был назначен главой аппарата МЧС. Помимо этого, он принимал участие в большом количестве спасательных и гуманитарных операций ведомства как в России, так и за границей. С мая по ноябрь 2012 года он работал руководителем администрации губернатора Подмосковья.

В 2013 году Садовенко был назначен на должность замминистра обороны – руководителя аппарата министра обороны, где проработал до 2024-го. Кроме того, он является обладателем ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ордена Почета, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

