МОК объяснил решение не дарить россиянам смартфоны на ОИ-2026

Фото: depositphotos/HeyingPhoto

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не может дарить смартфоны спортсменам определенных стран на Олимпиаде 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

"В целях соблюдения действующего законодательства, к сожалению, запрещено распространять устройства среди спортсменов из определенных стран", – говорится в сообщении.

При этом МОК подчеркнул, что приложил все усилия для обеспечения спортсменов, участвующих в Олимпиаде, важными сведениями о соревнованиях и доступом к игровым сервисам через устройства.

Как ранее стало известно, перед ОИ организаторы говорили, что все спортсмены получат подарки, включая специально разработанные для участников Олимпиады смартфоны Samsung.

По словам российского ски-альпиниста Никиты Филиппова, в Олимпийской Деревне организаторы соревнований раздавали коробки с подарками, однако для нейтральных атлетов в них находились шампунь и зубная паста.

Депутат Госдумы Светлана Журова назвала такую ситуацию демонстрацией отношения к российским спортсменам. Парламентарий удивилась подобным подаркам, отметив, что в ее время такого не было.

