18 февраля, 20:52

Роскомнадзор опроверг ограничение работы Linux

Фото: ТАСС/Zuma/ZEUS

Роскомнадзор опроверг слухи об ограничении работы сервисов, базирующихся на российской операционной системе (ОС) Linux. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующая информация ранее распространялась в СМИ. Пользователи жаловались на проблемы с доступом к библиотекам обновлений для Linux. Указывалось также, что разработчики популярных ОС, таких как Astra Linux, Ред ОС и Alt Linux, вынуждены прибегать к использованию VPN для обновления ядра и обеспечения поддержки сборки обновлений безопасности.

"Решения уполномоченных органов в отношении сервисов Linux не поступали, меры ограничения к ним не применяются", – подчеркнули в федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

В настоящее время Роскомнадзор продолжает работу по замедлению Telegram на территории России. Причиной решения стало игнорирование мессенджером законодательства. В частности, администрация платформы оставила без ответа около 150 тысяч запросов на удаление противоправного контента.

На фоне этого российские пользователи начали регулярно сталкиваться со сбоями. Например, некоторые клиенты заявляли об исчезающих отправленных сообщениях, а также указывали на неполадки при переключении конкретных чатов.

Другие сообщали о постоянном обновлении чатов в мессенджере. Якобы там не загружаются переписки и идет постоянное соединение сети. Причем и при установленном соединении Telegram все равно работает со сбоями.

Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

