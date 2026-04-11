Эстония отказалась задерживать танкеры РФ из-за риска эскалации

Эстония не будет задерживать российские суда так называемого "теневого флота" в Балтийском море, поскольку в таком случае возрастет риск военной эскалации. Об этом заявил командующий ВМС Эстонии Иво Варк в интервью Reuters.

Он добавил, что эстонская сторона будет готова вмешаться только в случае непосредственной угрозы: при повреждении подводной инфраструктуры или разливе нефти.

В марте французские военные задержали нефтяной танкер Deyna в западной части Средиземного моря. Судно следовало из Мурманска. Подробности операции и причина задержания судна не раскрывались. Позднее стало известно, что россиян в составе экипажа указанного танкера нет.

Власти Великобритании, в свою очередь, также разрешили военным задерживать суда, которые якобы принадлежат России и проходят через воды королевства. Кроме того, Лондон обещал ввести еще большие ограничения и перекрыть Ла-Манш для подпавших под санкции корабли.

На фоне этого сообщалось, что российский ракетный фрегат якобы сопроводил два нефтяных танкера во время их прохождения через пролив Ла-Манш, разделяющий Великобританию и Францию. В Кремле отметили, что Россия будет принимать меры по защите интересов в случае захвата своих танкеров в международных водах.