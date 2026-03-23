В посольстве РФ заявили об отсутствии россиян среди экипажа танкера Deyna

Российских граждан нет в составе экипажа шедшего из Мурманска танкера Deyna. Судно было задержано в Средиземном море ВМС Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию вокруг танкера Deyna, который следовал под флагом Мозамбика.

"Это единственное, что я сейчас могу сказать по этой теме", – сказал представитель Кремля.

Французские военные провели операцию по задержанию нефтяного танкера в западной части Средиземного моря 20 марта. Подробности операции и причина задержания судна не раскрывались. Информация о дальнейшей судьбе танкера пока не поступала.