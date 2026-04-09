09 апреля, 16:58

DE: Россия унизила Стармера, отправив фрегат в Ла-Манш

СМИ заявили об унижении Стармера отправкой Россией фрегата в Ла-Манш

Фото: ТАСС/AP/Frank Augstein

Россия унизила премьер-министра Великобритании Кира Стармера, отправив свой фрегат в воды Ла-Манша для сопровождения танкеров, сообщила британская газета Daily Express.

"Российский лидер (Владимир Путин. – Прим. ред.) бросил вызов угрозе премьер-министра взять на абордаж и захватить суда, находящиеся под санкциями в британских водах, в то время как фрегат "Адмирал Григорович" сопровождал два корабля", – говорится в сообщении.

Журналисты подчеркнули, что Кремль мог посчитать блефом заявления Лондона о решении задерживать суда так называемого теневого флота Москвы в водах Британии. По данным СМИ, ни один корабль так и не был остановлен спецслужбами королевства.

Ранее стало известно, что российский ракетный фрегат якобы сопроводил два нефтяных танкера во время их прохождения через пролив Ла-Манш, разделяющий Великобританию и Францию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что Россия будет принимать меры по защите интересов в случае захвата своих танкеров в международных водах.

