SVT: власти Швеции задержали следовавший из России в Бразилию танкер

Береговая охрана Швеции высадилась на борт танкера Flora 1, который следовал из России в Бразилию, сообщил шведский вещатель SVT.

Уточняется, что судно загружено нефтью. Также, согласно данным сервиса Marinetraffic, оно направляется из российского Приморска в бразильский Сантос.

По данным вещателя, поводом для задержания стал возможный разлив топлива с этого судна. Ранним утром 2 апреля воздушный патруль шведской береговой охраны обнаружил утечку топлива к востоку от острова Готланд.

Возможный инцидент произошел в исключительной экономической зоне Швеции, за пределами территориальных вод страны. Прокуратура начала предварительное расследование. На данный момент, как отмечает СМИ, никто не арестован.

Пресс-секретарь береговой охраны Маттиас Линдхольм сообщил, что удалось идентифицировать судно как предполагаемый источник выбросов. По его словам, выяснилось, что танкер находится в санкционном списке Евросоюза. Кроме того, было много "неясной информации" о судне в отношении статуса его флага.

Согласно данным береговой охраны, танкер был доставлен на якорную стоянку у города Истад. Операция проводилась совместно со шведской полицией.

Ранее французские военные задержали нефтяной танкер Deyna в западной части Средиземного моря. Судно следовало из Мурманска. Подробности операции и причина задержания судна не раскрывались. Позднее стало известно, что россиян в составе экипажа указанного танкера нет.