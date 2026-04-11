11 апреля, 06:24

Общество

Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 11 апреля

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Облачная погода и небольшой дождь, местами умеренный, ожидаются в столице в субботу, 11 апреля. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 8 до 10 градусов тепла, по области – от 6 до 11 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 1 градуса, а в Подмосковье – до минус 1 градуса.

В столице начала цвести береза, однако из-за похолодания этот процесс замедлится. Кроме того, благодаря дождям, которые пришли в Москву, пыльцевые зерна осядут на почву и аллергикам станет немного легче.

Повышение температуры воздуха до плюс 15 градусов, облачность и кратковременные дожди прогнозируются в столице на следующей неделе. В частности, переменная облачность, преимущественно без осадков, установится в городе в понедельник, 13 апреля.

