WSJ: Трамп пообещал помиловать членов своей администрации перед уходом с поста

Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал высокопоставленным чиновникам своей администрации помиловать их перед уходом из Белого дома. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В частности, на одном из недавних совещаний Трамп пошутил, что выдаст помилование каждому, кто находился в 200 футах (около 60 метров) от Овального кабинета. В 2025 году во время разговора со своими советниками Трамп заявил, что планирует провести пресс-конференцию перед уходом с поста президента, на которой объявит о массовых помилованиях.

По информации журналистов, за свой второй президентский срок Трамп выдал уже порядка 1,6 тысячи помилований – больше, чем любой предыдущий лидер США. В основном помилования коснулись союзников и доноров президента, а также осужденных после штурма Капитолия в январе 2021 года.

В марте 2025 года Трамп заявлял, что помилования экс-президента США Джо Байдена являются недействительными и не имеют юридической силы. Кроме того, он указал, что соответствующие документы были подписаны автоматическим устройством.

Байден принял решение о помиловании лиц, которым Трамп угрожал преследованием, перед уходом с поста президента. Среди них – экс-руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, бывший глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и другие.