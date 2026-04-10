Первый глава Тувы Ооржак будет похоронен по буддийским традициям в родном селе

Первого президента Тувы Шериг-оола Ооржака похоронят по буддийским традициям в родном селе Шекпээр, которое расположено в Барун-Хемчикском районе республики. Об этом ТАСС рассказал его сын Андриан Ооржак.

По словам Ооржака-младшего, его отец будет кремирован, а после прах планируют направить в Шекпээр. Он уточнил, что церемония погребения состоится 14 или 15 апреля.

Ооржак умер 8 апреля в возрасте 83 лет. По предварительным данным, он скончался на фоне осложнений после болезни.

Ооржак после того, как получил образование, стал работать экономистом. Позже он являлся директором совхоза Шекпээр, а затем – председателем Барун-Хемчикского районного Совета народных депутатов. В 1990–1992 годах политика избрали председателем Совета министров Тувинской АССР. Он также входил в состав Высшего экономического совета при президиуме Верховного совета РФ.

15 марта 1992 года Ооржак был избран первым президентом Тувы, а в 1997-м – переизбран президентом республики. В 2002 году его назначили на пост председателя правительства региона, но через пять лет он сложил с себя соответствующие полномочия.

Действующий глава Тувы Владислав Ховалыг рассказал, что Ооржак был назначен на пост первого президента региона, когда страна переживала переломный период и только начала формироваться. Однако, по его словам, благодаря взвешенным решениям политика, твердости его характера и искренней заботе о местных жителях удалось сохранить стабильность и создать основу для развития республики.

