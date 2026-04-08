Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
08 апреля, 11:28

Политика
Главная / Новости /

ТАСС: причиной смерти первого президента Тувы стало осложнение после болезни

Фото: ТАСС/Виталий Иванов

Первый президент Тувы Шериг-оол Ооржак умер на фоне осложнений после болезни. Об этом ТАСС рассказали в органах власти региона.

Ооржак скончался 8 апреля на 84-м году жизни. Действующий глава республики Владислав Ховалыг напомнил, что первый президент Тувы возглавил регион в 90-е годы, когда страна переживала переломный период и только начала формироваться.

Ховалыг указал, что благодаря взвешенным решениям Ооржака, твердости его характера и искренней заботе о местных жителях удалось сохранить стабильность и создать основу для развития региона.

Ооржак сперва работал экономистом, затем – директором совхоза "Шекпээр", а после его назначили председателем Барун-Хемчикского районного Совета народных депутатов. В 1990–1992 годах он являлся председателем Совета министров Тувинской АССР и входил в состав Высшего экономического совета при президиуме Верховного совета РФ.

15 марта 1992 года Ооржак был избран первым президентом Тувы, а в 1997-м – переизбран президентом республики. В 2002 году его назначили на пост председателя правительства региона, но через пять лет он сложил с себя соответствующие полномочия.

политикарегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика