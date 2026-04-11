Астронавты миссии Artemis II вернулись на Землю

Фото: youtube.com/NASA

Экипаж миссии Artemis II на борту космического корабля Orion вернулся на Землю, совершив успешное приводнение с помощью парашютов в Тихом океане у побережья Сан-Диего. Об этом сообщает NASA.

"Астронавты миссии Artemis II приводнились в 20:07 по восточному времени (03:07 по Москве. – Прим. ред.), завершив свою историческую 10-дневную миссию вокруг Луны", – говорится в сообщении NASA.

Уточняется, что все астронавты находятся в хорошем физическом состоянии. Инженеры проведут несколько дописпытаний, пока Orion находится в воде, прежде чем отключить корабль и передать его команде спасателей, которые уже направляются к астронавтам.

Экипаж Orion в ходе миссии Artemis II установил новый рекорд, удалившись на максимальное расстояние от Земли. Астронавты преодолели расстояние в 406 608 километров от Земли, что на 8 047 километров дальше, чем предыдущий рекорд, установленный миссией "Аполлон-13" в 1970 году.

Кроме того, в ходе своей миссии астронавты Artemis II сделали снимки Земли с рекордного расстояния почти в 70 тысяч километров, чего не происходило с 1972 года.