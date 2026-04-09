Астронавты миссии Artemis II вернутся на Землю 11 апреля

Космический корабль "Орион" миссии Artemis II завершил маневр облета Луны, установив новый рекорд дальности от Земли. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Примерно через пять суток после старта астронавты Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кук и Джереми Хансен оказались в самой дальней точке орбиты корабля "Орион" – на расстоянии 406 779 километров от планеты Земля.

До этого момента ни один человек не залетал настолько далеко. Предыдущий рекорд (401 056 километров) принадлежал экипажу "Аполлона-13", причем достигнут он был незапланированно, в достаточно драматичных обстоятельствах. В планах миссии "Аполлона-13" 1970 года была высадка астронавтов на поверхность Луны – уже третья к тому моменту. Этот запуск обоснованно называют "злосчастным": в нем были и болезни членов основного экипажа, и отказ двигателя на старте, и пробой кислородного бака, и отказ систем жизнеобеспечения, и взрыв в аккумуляторном отсеке. В результате было принято решение прервать миссию и вернуть корабль на Землю без прилунения, но для этого пришлось облететь Луну по достаточно высокой траектории. Поскольку такое большое небесное тело полностью экранирует любые радиосигналы, целых 20 минут экипаж, находясь над обратной стороной Луны, был лишен связи с Землей. В итоге астронавты все-таки смогли вернуться домой, а конструкция американских кораблей подверглась многочисленным изменениям и усовершенствованиям.

Кстати, именно во время полета "Аполлона-13" в эфир была произнесена легендарная фраза "Хьюстон, у нас проблема!", ставшая впоследствии популярной идиомой.

Ничего похожего за время полета Artemis II пока не произносилось, по крайней мере в публичный доступ никакой информации о проблемах не поступало. Полет проходит штатно, все корректировки курса и изменения полетной программы не выходят за рамки стандартных рабочих ситуаций. Да и облет Луны в этом конкретном случае – маневр запланированный.

"Орион" находился в радиотени Луны целых 40 минут, в два раза больше, чем "Аполлон-13". За это время корабль прошел точку минимального расстояния от поверхности – 6 545 километров, в этот момент его скорость относительно Земли составляла 27,2 километра в секунду. Экипаж занимался изучением лунной поверхности, особое внимание было уделено Восточному морю и кратеру Герцшпрунг.

Когда время радиомолчания закончилось, астронавт Кристина Кох передала: "Как здорово снова слышать Землю" – и можно надеяться, что именно эта фраза ярче всего будет иллюстрировать миссию.

Сейчас "Орион" уже завершил окололунный маневр и находится на пути к Земле. Согласно плану полета, 11 апреля он должен войти в атмосферу планеты, а затем приводниться в Тихом океане в районе Сан-Диего. Начальная скорость посадки должна достигнуть 11 км/с.

Изначально предполагалось, что корабль будет использовать траекторию с "отскоком" от атмосферы за счет аэродинамики аппарата, что обеспечило бы плавное рассеивание энергии и более точную посадку. Однако от этой идеи отказались из-за того, что при финишировании миссии Artemis I у спускаемого аппарата расслоился тепловой щит. Поэтому посадка будет проходить по более крутой траектории – это, конечно, повысит температуру при входе в атмосферу, но зато существенно сократит время нагрева.

Земляне продолжают наблюдать за полетом космического корабля, поскольку за этой миссией последуют еще несколько – очередной тест в 2027 году, высадка экипажа на Луну в 2028-м, а спустя еще какое-то время – начало строительства лунной базы. Хочется верить, что все пройдет без нештатных ситуаций.

Хотя...