Астронавты Artemis II начали возвращение на Землю

Экипаж космического корабля Orion миссии Artemis II приступил к возвращению на Землю. Об этом сообщает NASA.

По данным агентства, астронавты завершили период наблюдений за Луной примерно в 04:35 по московскому времени. После этого корабль начал обратный путь на Землю.

Экипаж Orion установил новый рекорд дальности полета человека от Земли, пролетев на 8 047 километров дальше Луны. Астронавты Рид Вайсман, Виктор Гловер и Кристина Кук от NASA, а также канадец Джереми Хансен, удалились от планеты примерно на 406 608 километров. Это превысило рекорд экспедиции "Аполлон-13" 1970 года на 6 437 километров.

Астронавты Artemis II во время своей миссии также сняли Землю с расстояния почти 70 тысяч километров. Так далеко для фотографирования планеты люди не удалялись с 1972 года.