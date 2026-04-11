11 апреля, 07:12

Транспорт

Отец Маска предложил открыть завод Tesla в Нижегородской области

Отец американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска Эррол предложил построить завод по производству автомобилей Tesla в Нижегородской области. Об этом он сообщил журналистам во время визита в российский регион.

"Я вижу здесь возможности для строительства заводов крупных компаний, даже Tesla могла бы построить здесь свой завод. Нет никаких препятствий, на мой взгляд", – приводит ТАСС слова Маска.

Он заявил, что у жителей этой области много энергии, и призвал их не только ждать инвестиций в свои проекты, но и инвестировать самим. Предприниматель также удивился разнообразию автопрома на дорогах Нижнего Новгорода.

Ранее Эррол Маск рассказал, что поездка в Москву открыла для него высокий уровень цивилизации, который на Западе был утрачен. Он подчеркнул, что в мире к России относятся не так, как следовало бы.

Отец Маска также заявил, что рассматривал бы Москву в качестве места жительства при выборе нового региона для проживания. При этом он уточнил, что пока не думал о переезде.

бизнестранспортрегионы

