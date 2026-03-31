Отец Илона Маска заявил, что рассматривал бы Москву в качестве места жительства

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол на пресс-конференции в ТАСС заявил, что рассматривал бы Москву в качестве места жительства при выборе нового региона для проживания.

При этом он уточнил, что пока не думал о переезде.

"Мне очень нравится Россия. Мне нравится Москва. Это большой город, красивый", – поделился Маск.

Вместе с тем он подчеркнул, что отдает предпочтение загородному образу жизни, а не проживанию в мегаполисе.

Ранее Маск-старший назвал Москву самой впечатляющей столицей в мире. Также он восхитился красотой Большого театра и называл его "выдающимся".

Вместе с тем он признался, что был бы не против получить российский паспорт. Маск отметил, что это было бы большой честью для него.